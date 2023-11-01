Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем

МИД Боливии решил разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его атак на сектор Газа. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы МИД Боливии Фредди Мамани, страна решила разорвать дипотношения с Израилем «в знак неприятия и осуждения агрессивного и непропорционального военного наступления Израиля, происходящего в секторе Газа».

В свою очередь, соседние с Боливией Колумбия и Чили отозвали своих послов из Израиля для консультаций. Другие страны Латинской Америки, в том числе Мексика и Бразилия, призвали к прекращению огня в секторе Газа.

Боливия уже разрывала дипломатические отношения с Израилем в 2009 году при правительстве президента Эво Моралеса, это было сделано также в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В 2020 году правительство временного президента Жанин Анез дипотношения восстановило.

Накануне комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини заявил, что 70% погибших в секторе Газа из-за ударов Израиля — это женщины и дети. Один миллион человек был переселен с севера на юг, где, однако, тоже были бомбардировки.

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