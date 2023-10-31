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ЦАХАЛ заявил о боях «в глубине сектора Газа»

16:07 • 31.10.2023

ЦАХАЛ заявил, что ведет бои «в глубине территории сектора Газа». Соответствующие видео и фото опубликованы в твиттере израильской армии. 

«Силы ЦАХАЛа атаковали форпост террористов ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении. ЦАХАЛ уточнил, что там было большое количество оружия. При этом израильская армия не уточняет, где именно сейчас ведутся бои.

Ранее глава Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман заявил о наступлении в секторе Газа. «Мы начинаем атаковать ХАМАС и террористические группировки в секторе Газа. Наша цель одна — победа. Какими бы продолжительными и трудными ни были бои, другого результата, кроме победы, не будет», — сказал он. 

Накануне AFP сообщило, что танки ЦАХАЛа перекрыли ключевую дорогу в секторе Газа, но в самой израильской армии эту информацию не комментировали. Однако представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что за 30 октября военные ввели в сектор Газа дополнительные силы в рамках «расширения наземной операции» в анклаве. Также Хараги заявил, что ЦАХАЛ убил несколько десятков террористов.

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