Танки ЦАХАЛа перекрыли движение по ключевой дороге в Газе — AFP

Танки Армии обороны Израиля были замечены на окраине Газы, сообщает AFP. По данным агентства, они перекрыли движение по ключевой дороге между севером и югом анклава.

Корреспондент «Би-би-си» в секторе Газа Рушди Абуалуф рассказал, что получил видео и фотографии израильских танков и бульдозеров, блокирующих дорогу Салах-ад-Дин.

«Похоже, что доступ к городу Газа и северной части сектора Газа по этой дороге перекрыт. Я разговаривал с фотографом, который находился в этом районе и снимал авиаудар, и он сказал: "Внезапно я оглянулся и увидел израильские танки". Он сделал пару фотографий и быстро покинул это место. По нашей информации, этот район обстреливали танки. По данным местных властей, одна машина, возвращавшаяся в город Газа из Хан-Юниса, была атакована, несколько человек погибли», — сказал журналист.

ЦАХАЛ эту информацию не комментировал. Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что за прошедший день военные ввели в сектор Газа дополнительные силы в рамках «расширения наземной операции» в анклаве. Также Хараги заявил, что ЦАХАЛ убил несколько десятков террористов, передает The Times of Israel.

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