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СК задержал двоих контрактников с Дальнего Востока по делу об убийстве девяти жителей Волновахи

09:12 • 31.10.2023

Сотрудники Следственного комитета задержали двоих контрактников с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти мирных жителей аннексированной Волновахи. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В СК считают, что, согласно предварительным данным, причиной убийства стал конфликт на бытовой почве. Задержанных доставили в следственный отдел. Других деталей ведомство не приводит. 

Об убийстве девяти жителей Волновахи, в том числе двоих детей, 28 октября сообщил СК. Телеграм-канал Baza писал, что «у жителей частного дома случился конфликт с неизвестными людьми в военной форме без опознавательных знаков». По его информации, тела девяти человек были найдены в разных комнатах. 

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