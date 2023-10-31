ФСБ отчиталась о задержании кемеровчанина за сотрудничество с украинскими хакерами

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области, который, по данным службы, вступил в киберподразделение украинских хакеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Согласно сообщению, киберподразделение атаковало российские информационные ресурсы. Служба утверждает, что задержанный вступил в подразделение с помощью интернет-мессенджера.

По адресам проживания и работы кемеровчанина прошли обыски, силовики изъяли средства вычислительной техники и связи. Помимо этого, сотрудники ФСБ «получили данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность». Задержанного обвинили в госизмене.

Статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Ее ужесточили весной 2023 года, спустя месяц после гибели в петербургском кафе провоенного блогера Максима Фомина, известного как Владлен Татарский.

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