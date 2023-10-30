В Минздраве Дагестана опровергли информацию о смерти полицейского, пострадавшего во время беспорядков

В Минздраве Дагестана опровергли смерть одного из полицейских, пострадавшего во время беспорядков в аэропорту Махачкалы. Информацию не подтверждает и гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов, пишет РБК.

Ранее о том, что один из пострадавших полицейских умер, сообщили телеграм-каналы со ссылкой на заместителя гендиректора по правовой работе аэропорта Мадину Пирмагомедову. «Раненых не так много и умерший один. Полковник или кто он был, звание не помню. Камень прилетел ему в голову, поэтому так получилось», — цитировал ее «Подъем».

Вечером 29 октября участники антисемитских беспорядков взяли штурмом аэропорт Махачкалы. Они искали израильских беженцев, которые якобы должны были прилететь рейсом из Тель-Авива. Демонстранты кидались камнями в полицейских и бегали по взлетно-посадочной полосе. Из-за этого пассажиры прибывших в Махачкалу рейсов не могли покинуть самолеты в течение нескольких часов.

В региональном управлении МВД РБК сообщили, что в беспорядках участвовали около 1,2 тысяч человек. Глава региона Сергей Меликов пообещал найти всех виновных. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал произошедшее «результатом вмешательства извне».

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