Путин обвинил украинские и западные спецслужбы в организации беспорядков в Махачкале. Такое заявление он сделал во время совещания, которое было организовано для обсуждения этой темы.

Беспорядки были «инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб», — сказал президент. Он добавил, что ситуация на Ближнем Востоке «используется геополитическими кукловодами в корыстных целях», а «США и их сателлиты извлекают ренту из арабо-израильского конфликта», цитирует его РБК.

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Выступая на совещании, он также заявил, что помочь палестинцам можно и нужно на поле боя в Украине, поскольку именно там Россия «сражается за принципы справедливого мироустройства» с теми, кто хочет «дестабилизировать конкурентов».

«Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где этот паук, который хочет опутать своей паутиной весь мир. Сражаясь с этим врагом в рамках СВО, мы укрепляем позиции всех, кто борется за свою независимость», — сказал Путин (цитата по «Дождю — прим. «Холода»).

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