Прямые рейсы из Израиля в Махачкалу отменили на неопределенный срок после беспорядков в дагестанском аэропорту

Прямые рейсы из Израиля в Махачкалу отменены на неопределенный срок, сообщает «Агентство». Это произошло после того, как вечером 29 октября дагестанский аэропорт был захвачен участниками антисемитских беспорядков.

По информации издания, прямые рейсы из Тель-Авива в Махачкалу совершала только одна авиакомпания — российская Red Wings. С понедельника 30 октября ее перелеты между этими городами отменили. В самой компании «Агентству» сообщили, что в течение следующих двух недель не планируют восстанавливать эти рейсы. Точную дату возобновления сообщения между Израилем и Махачкалой представители перевозчика не назвали.

Сейчас улететь из Тель-Авива в Махачкалу компанией Red Wings можно только с пересадкой в Сочи, выяснили журналисты. Единственный город на Северном Кавказе, куда еще летают прямые рейсы из Израиля — это Минеральные Воды.

Вечером 29 октября участники антисемитских беспорядков взяли штурмом аэропорт Махачкалы. Они искали израильских беженцев, которые якобы должны были прилететь рейсом из Тель-Авива. Демонстранты кидались камнями в полицейских и бегали по взлетно-посадочной полосе в поисках евреев. Из-за этого пассажиры прибывших в Махачкалу рейсов не могли покинуть самолеты в течение нескольких часов.

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