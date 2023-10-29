Участнице акции «Возвращение имен» в Казани вручили повестку на допрос

Участнице акции «Возвращение имен» в Казани Вере Отрешко вручили повестку на допрос возле памятника жертвам политических репрессий, сообщает Sota.

По информации издания, сотрудники Центра «Э» устроили «засаду» возле мемориала, куда активисты пришли возложить цветы. Полицейский по фамилии Галлямов вручил повестку на допрос в качестве свидетельницы активистке Вере Отрешко. Тех, на кого повестка не была заготовлена, силовики пытались устно уговорить прийти на допрос в рамках уголовного дела местной жительницы Зульфии Ситдиковой, которую судят за повторную «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 280.3 УК).

Сегодня, 29 октября — накануне Дня памяти жертв политических репрессий — правозащитная организация «Мемориал» проводит ежегодную акцию «Возвращение имен». В Москве власти не согласовали ее проведение уже четвертый раз подряд — они объяснили это «складывающейся эпидемиологической обстановкой». Утром правозащитники попытались возложить цветы к Соловецкому камню, однако выяснилось, что полиция оцепила Лубянскую площадь и ограничила доступ к мемориалу.

«Мемориал» запустил видеотрансляцию акции, в которой принимают участие люди из более 60 городов в 20 странах.

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