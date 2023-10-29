В Москве полиция оцепила Лубянскую площадь, ограничив доступ к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий

Полиция оцепила Лубянскую площадь в Москве, таким образом ограничив доступ к Соловецкому камню, сообщает Sota. Издание опубликовало видео, на котором видно, что силовики поставили ограждения вокруг площади. Журналистам сказали, что будут пускать к памятнику жертв политических репрессий по 3-4 человека.

Утром на площади собрались несколько десятков человек, включая сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова и председателя правления общества Яна Рачинского.

Орлов в разговоре с Sota назвал происходящее на Лубянке «полным идиотским абсурдом». «”Задерживаться нельзя, проходите”. […] Это показывает, что режим, который сейчас установился в России – тоталитарный, режим, который не терпит никакого инакомыслия, воспоминания о преступлениях государства, разговора о том, какие преступления происходят сейчас. Тоталитарный режим, который я в своей статье, за которую меня судят, назвал фашистским», — сказал правозащитник.

«Мы впервые, пожалуй, придя к Соловецкому камню, увидели, что площадь оцеплена. Сегодня такое отношение к памяти о жертвах репрессий. Больше трех не собираться — это выглядит издевательством над памятью жертв», — сказал Ян Рачинский.

Позднее силовики пропустили к Соловецкому камню представителей Евросоюза, США, Франции, Испании, Нидерландов и других стран. Sota опубликовала кадры, на которых видно, как к памятнику проходят послы Великобритании и Польши.

29 октября — накануне Дня памяти жертв политических репрессий — правозащитная организация «Мемориал» проводит ежегодную акцию «Возвращение имен». В Москве власти не согласовали ее проведение уже четвертый раз подряд — они объяснили это «складывающейся эпидемиологической обстановкой». Тем не менее правозащитники запустили видеотрансляцию акции, в которой принимают участие люди из более 60 городов в 20 странах.

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