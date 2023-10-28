В США найден мертвым подозреваемый в расстреле 18 человек в штате Мэн

Резервист армии США Роберт Кард, подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн, найден мертвым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственный источник.

По информации издания, тело Карда нашли около 19:45 в пятницу возле реки Андроскоггин недалеко от центра переработки мусора, из которого его недавно уволили. Кард умер из-за того, что выстрелил сам в себя, отмечает CNN. Губернатор штата Мэн Джанет Миллс сказала, что после этой новости она «вздохнула с облегчением, зная, что […] Кард больше ни для кого не представляет угрозы».

40-летний Роберт Кард открыл стрельбу по людям в ресторане Schemengees Bar & Grille и боулинге Sparetime Recreation города Льюистон 26 октября. В результате погибли 18 человек, еще 13 получили ранения. Ранее сообщалось о 22 погибших.

По данным Associated Press, летом 2023 года Кард провел несколько недель в психиатрической больнице. В бюллетене, отправленном в полицию по всей стране после его нападения на людей, говорилось, что он попал в больницу после того, как «услышал голоса» и угрожал устроить стрельбу на военной базе.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.