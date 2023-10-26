В США в результате массовой стрельбы погибли 22 человека 

В американском штате Мэн вооруженный мужчина открыл огонь по людям. По последним данным, погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в городе Льюистон. Как сообщает местная полиция, преступник открыл огонь в одном из ресторанов и в боулинге. По разным данным, ранения получили от 50 до 60 человек.

По данным правоохранителей, стрелок — сертифицированный инструктор по стрельбе 40-летний Роберт Кард. Он также является резервистом армии США. В его поисках участвуют сотни полицейских, привлечены вертолеты ФБР. Задержать нападавшего пока не удалось.

Жителям Льюистона, а также прилегающих к нему территорий власти рекомендуют не покидать свои дома. О мотивах стрелка не сообщается.

Офис шерифа округа Андроскоггин в фейсбуке опубликовал фотографию подозреваемого. На кадрах — мужчина со штурмовой винтовкой в руках.

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