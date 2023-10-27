ХАМАС «более положительно и внимательно» относится к запросу об освобождении заложников со стороны России

Глава отдела ХАМАС по внешней политике Абу Марзук заявил РИА «Новости», что группировка «более положительно и внимательно» относится к запросу России об освобождении заложников, чем к аналогичным запросам из других стран.

«Большинство [захваченных в плен] израильтян являются обладателями каких-то еще гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии, и многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией», — цитирует агентство Марзука.

В то же время боевик сказал, что ХАМАС рассматривает своих пленных в первую очередь как израильтян, а не как граждан тех стран, из которых они приехали в Израиль. «Мы не захватывали русского, француза, американца или кого-либо из иностранцев. Все захваченные для нас — израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет», — заявил Марзук.

Накануне, 26 октября, делегация ХАМАСа прибыла в Москву и провела переговоры с представителями министерства иностранных дел. На них обсуждалась тема освобождения заложников и эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа. В тот же день боевики заявили о гибели примерно 50 заложников. По их утверждению, что это произошло из-за ракетных ударов Израиля.

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