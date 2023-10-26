ХАМАС заявил о гибели 50 заложников

Боевики ХАМАСа заявили о гибели 50 заложников в секторе Газа. Они утверждают, что это произошло в результате ракетного обстрела со стороны Израиля. Дополнительных подробностей в их заявлении не приводится.

По последним данным Армии обороны Израиля, в плену ХАМАСа находились более 220 заложников. Боевики захватили их во время нападения на Израиль 7 октября.

20 октября ХАМАС освободил двух американок, мать и дочь Джудит и Натали Раанан. 24 октября — еще двоих женщин с израильским гражданством: 79-летнюю Нурит Ицхак и 85-летнюю Йохевед Лифшиц.

26 октября делегация ХАМАСа во главе с членом политбюро Абу Марзуков прибыла в Москву. В министерстве иностранных дел РБК сообщили, что с ними обсуждалось освобождение заложников и эвакуация россиян и иностранных граждан из сектора Газа.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.