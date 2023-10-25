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Петербуржца оштрафовали за порноместь 

14:43 • 25.10.2023

В Санкт-Петербурге мировой судья оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Андрея К. Его признали виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни его бывшей девушки Ольги (часть 1 статьи 137 УК). Об этом пишет Kosa.Media со ссылкой на пресс-службу судов города. 

Как следует из материалов дела, в ноябре 2022 года Андрей в социальной сети «ВКонтакте» создал страницу от имени Ольги, где разместил не менее семи фотографий с их совместного home-видео. 

«Доступ к указанной странице был возможен любому пользователю, а сведения о частной жизни Ольги стали известны неопределенному кругу лиц. Андрей вину признал», — говорится в сообщении пресс-службы. Там также отмечается, что Андрей пошел на такой шаг, чтоб отомстить Ольге из-за их расставания. 

Кроме штрафа суд решил уничтожить ноутбук «Asus» и мобильный телефон «Samsung Galaxy S10+», которые Андрей использовал для публикаций фотографий. 

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