Петербуржца оштрафовали за порноместь 

В Санкт-Петербурге мировой судья оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Андрея К. Его признали виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни его бывшей девушки Ольги (часть 1 статьи 137 УК). Об этом пишет Kosa.Media со ссылкой на пресс-службу судов города.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2022 года Андрей в социальной сети «ВКонтакте» создал страницу от имени Ольги, где разместил не менее семи фотографий с их совместного home-видео.

«Доступ к указанной странице был возможен любому пользователю, а сведения о частной жизни Ольги стали известны неопределенному кругу лиц. Андрей вину признал», — говорится в сообщении пресс-службы. Там также отмечается, что Андрей пошел на такой шаг, чтоб отомстить Ольге из-за их расставания.

Кроме штрафа суд решил уничтожить ноутбук «Asus» и мобильный телефон «Samsung Galaxy S10+», которые Андрей использовал для публикаций фотографий.

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