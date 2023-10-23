На заправках «Лукойла» в Екатеринбурге возник дефицит бензина 

В Екатеринбурге на многих заправках сети «Лукойл» возник дефицит бензина. Об этом со ссылкой на читателей сообщает местный портал Е1.ру.

«Я объехал полгорода, везде шланги перемотаны. Нет ни 92-го, ни 95-го, ни 100-го», — рассказал один из подписчиков издания. Еще один читатель сообщил, что нашел АЗС, где топливо есть, но только дизельное. В пресс-службе «Лукойла» E1.ру отказались комментировать ситуацию.

На горячей линии компании местному изданию It’s My City подтвердили, что на заправках возник дефицит бензина: «Возникла проблема с топливом, сейчас проблема решается, приносим извинения за неудобства. Информации [о том, когда появится бензин] нет».

Проблемы с поставками бензина начались в Екатеринбурге еще в начале октября. Тогда сообщалось, что на АЗС, которые расположены вдоль подъездов к городу, либо совсем нет топлива, либо его очень мало. В конце сентября дефицит топлива наблюдался также на заправках «Газпромнефти».

Дефицит топлива на заправках образовался не только в Екатеринбурге. С августа бензин пропадал в Красноярске, Барнауле, Кирове, Донецке (Ростовская область), Ставрополе и в других городах.

В конце сентября в России ввели временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. «Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей», — говорилось в сообщении пресс-службы правительства.

Цены на бензин и дизель начали расти еще весной. Эксперты отмечали, что слабый рубль делал экспорт бензина более выгодным. Кроме того, на цену топлива также повлияло двукратное сокращение выплат государственных субсидий частным компаниям, которые помогали сдерживать цены.

В то же время в некоторых российских регионах бензин за последние пару месяцев подешевел, но незначительно — всего на несколько копеек.

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