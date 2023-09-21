В России временно ограничили экспорт бензина и дизеля, чтобы снизить цены для внутренних потребителей 

В России ввели временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства.

Цены на бензин и дизель начали расти весной. Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов в интервью Русской службе Би-би-си говорил, что на цены влияют два фактора — ослабление курса рубля, что делает экспорт бензина более выгодным, а также двукратное сокращение выплат государственных субсидий частным компаниям, которые помогали сдерживать цены.

С 12 по 18 сентября, по данным Росстата, потребительские цены на бензин выросли на 0,8%. С 5 по 11 сентября — на 0,7%, а неделей ранее — еще на полпроцента. Если сравнивать с началом 2023 года, то цены на бензин выросли на 9,4% при общей инфляции за этот период в 4,03%.

В результате 18 сентября литр АИ-92 стоил 51,41 рубля, АИ-95 — 56,24 рубля, а АИ-98 — 67,89 рубля.

Цены на дизельное топливо растут еще быстрее. Так, только с 12 по 18 сентября они поднялись на 2%, а с 29 августа по 11 сентября — еще на 3%. Средняя цена дизеля в стране на 18 сентября составила 63,96 рубля за литр.

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