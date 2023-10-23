После пикета в поддержку Навального москвича арестовали по делу об участии в «экстремистской организации»

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО жителя Москвы Маляревского А.С. по обвинению в участии в экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК). Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на базу московских судов.

Издание отмечает, что фамилия и инициалы арестованного полностью совпадают с данными Алексея Маляревского, который 1 сентября вышел на Манежную площадь с плакатом «Свободу Навальному, свободу политзаключенным». Тогда, как сообщал правозащитный проект «ОВД-Инфо», полицейские не стали составлять на Маляревского протокол.

«Медиазона» добавляет, что суд по мере пресечения для Маляревского прошел еще 20 октября, но карточка его дела появилась в базе только сегодня.

В конце сентября стало известно, что двух студентов Высшей школы экономики — 22-летнего Ивана Трофимова и 21-летнюю Алину Олехнович — перевели в СИЗО из-под домашнего ареста по делу об экстремистской организации. Их подозревают в причастности к «подпольным штабам Навального».

Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального Мосгорсуд признал экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России в 2021 году.

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