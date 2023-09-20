Двух студентов ВШЭ перевели в СИЗО из-под домашнего ареста по делу об экстремистской организации

Суд в Москве продлил арест в СИЗО двум студентам Высшей школы экономики — 22-летнему Ивану Трофимову и 21-летней Алине Олехнович. Об этом сообщает «Медиазона».

Трофимов и Олехнович — фигуранты дела о причастности к «подпольным штабам Навального». Их обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК).

Корреспондент «Медиазоны», который находился на заседании о продлении меры пресечения, выяснил, что Трофимов и Олехнович находятся в СИЗО еще с 9 августа. На этот раз суд постановил продлить им меру пресечения до 24 декабря.

Трофимов и Олехнович — студенты профиля «кино и видеоарт» на кафедре современного искусства ВШЭ. 27 июля об их задержании писал пропагандист Владимир Соловьев. Он опубликовал фотографию, на которой видно, как на Трофимова надевают наручники. Соловьев назвал студентов «активистами “подпольных штабов” Навального».

На следующий день, 28 июля, Басманный районный суд Москвы отправил Трофимова и Олехнович под домашний арест.

В 2021 году Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Их деятельность в России запрещена.

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