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Дело об оскорблении мальчика в шапке с Z вернули следователям

16:20 • 23.10.2023

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул следователям дело против местного жителя Александра Неустроева, который обругал мальчика в шапке с литерой Z. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Поводом для возбуждения дела по статье о хулиганстве против Неустроева стало видео инцидента, имевшего место 21 апреля около подъезда дома №35 на Волгоградской улице в Екатеринбурге. На кадрах видно, как Неустроев матерится в адрес подростка, который идет мимо в шапке с литерой Z. Как утверждало следствие, мужчина также пытался сорвать шапку и «угрожал засунуть ее мальчику в задний проход». 

На суде Неустроев признал вину и раскаялся в содеянном, после чего по ходатайству следователя дело было прекращено. Однако, это решение вызвало острую реакцию со стороны представителей власти. В частности, депутат Госдумы Александр Хинштейн пожаловался на него в Верховный суд и администрацию президента.

После этого Седьмой кассационный суд в Челябинской области отменил решение о прекращении дела и направил его на новое рассмотрение.

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