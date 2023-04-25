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Житель Екатеринбурга, который накричал на ребенка в шапке с буквой Z, стал фигурантом уголовного дела

15:58 • 25.04.2023

Против жителя Екатеринбурга, который обругал ребенка в шапке с буквой Z, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщают несколько местных изданий. 

Так, в Ленинском районном суде города, куда мужчину доставили для рассмотрения ранее составленного на него административного протокола, порталу It’s My City сообщили, что заседание отменили в связи с прекращением административного дела и возбуждением уголовного. 

По статье о хулиганстве мужчине может грозить лишение свободы сроком до семи лет или крупный штраф.  

Сегодня утром стало известно, что бойцы ОМОНа задержали 57-летнего жителя Екатеринбурга, который оскорблял чужого ребенка из-за шапки с буквой Z. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Имя задержанного не называется. 

Инцидент произошел накануне и попал на камеры видеонаблюдения. «В жопу себе забей эту шапку, придурок», — кричал мужчина мальчику, который выходил из соседнего подъезда. Местные СМИ писали, что он якобы схватил ребенка за руку, но на кадрах, распространившихся в сети, этого не видно. 

Мать мальчика позже рассказала журналистам, что ребенок сам попросил пришить литеру Z на шапку, так как он «очень гордится своим отцом», который служит в Росгвардии. 

Источники: It’s My City, E1.ru, Justmedia

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