Житель Екатеринбурга, который накричал на ребенка в шапке с буквой Z, стал фигурантом уголовного дела

Против жителя Екатеринбурга, который обругал ребенка в шапке с буквой Z, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщают несколько местных изданий.

Так, в Ленинском районном суде города, куда мужчину доставили для рассмотрения ранее составленного на него административного протокола, порталу It’s My City сообщили, что заседание отменили в связи с прекращением административного дела и возбуждением уголовного.

По статье о хулиганстве мужчине может грозить лишение свободы сроком до семи лет или крупный штраф.

Сегодня утром стало известно, что бойцы ОМОНа задержали 57-летнего жителя Екатеринбурга, который оскорблял чужого ребенка из-за шапки с буквой Z. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Имя задержанного не называется.

Инцидент произошел накануне и попал на камеры видеонаблюдения. «В жопу себе забей эту шапку, придурок», — кричал мужчина мальчику, который выходил из соседнего подъезда. Местные СМИ писали, что он якобы схватил ребенка за руку, но на кадрах, распространившихся в сети, этого не видно.

Мать мальчика позже рассказала журналистам, что ребенок сам попросил пришить литеру Z на шапку, так как он «очень гордится своим отцом», который служит в Росгвардии.

Источники: It’s My City, E1.ru, Justmedia

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