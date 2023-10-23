Альфонсо Куарон, Кейт Бланшетт, Хоакин Феникс и еще десятки деятелей культуры призвали к прекращению войны на Ближнем Востоке

Несколько десятков деятелей культуры, включая режиссера Альфонсо Куарона, актрис Кейт Бланшетт и Кристен Стюарт, а также актеров Ченнинга Татума и Хоакина Феникса написали открытое письмо Джо Байдену с просьбой поспособствовать прекращению войны на Ближнем Востоке.

«Мы выступаем как свидетели огромных человеческих потерь и других ужасов, происходящих в Израиле и Палестине. Мы просим вас, как президента Соединенных Штатов, призвать стороны к немедленной деэскалации и прекращению огня в Газе и Израиле, прежде чем будет отобрана еще хотя бы одна жизнь. За последние полторы недели было убито более 5000 человек […] Мы считаем, что каждая жизнь бесценна независимо от веры и этнической принадлежности и осуждаем убийства палестинских и израильских гражданских лиц», — говорится в письме.

Деятели культуры также потребовали доставить в Газу гуманитарную помощь: «Половина из двух миллионов жителей Газы — дети, а более двух третей — беженцы и их потомки, вынужденные покинуть свои дома. К ним должна быть доставлена гуманитарная помощь», — говорится в обращении.

По словам авторов письма, за последние 12 дней на Газу было сброшено более 6000 бомб, в результате чего там каждые 15 минут погибал один ребенок. «Мы верим, что США могут сыграть жизненно важную дипломатическую роль в прекращении страданий», — написали они.

Ранее несколько тысяч других деятелей культуры, включая включая лидера группы Pulp Джарвиса Кокера, музыканта Брайана Ино, режиссера Мати Диоп и философа Джудит Батлер, подписали открытое письмо в поддержку Палестины. Они назвали происходящее в секторе Газа геноцидом палестинцев и обвинили Израиль в совершении военных преступлений. Также авторы письма потребовали прекратить огонь в секторе Газа и доставить в регион гуманитарную помощь.

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