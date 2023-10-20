Несколько тысяч деятелей культуры, включая лидера группы Pulp Джарвиса Кокера, музыканта Брайана Ино, режиссера Мати Диоп и философа Джудит Батлер подписали открытое письмо с требованием прекратить огонь в секторе Газа и доставить туда гуманитарную помощь. Текст письма опубликован в издании Artforum.

Авторы письма назвали происходящее в секторе Газа геноцидом палестинцев и обвинили Израиль в совершении военных преступлений.

«Мы поддерживаем освобождение Палестины и призываем положить конец убийствам и причинению вреда всем гражданским лицам. Также мы призываем к немедленному прекращению огня, доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращению соучастия наших руководящих органов в серьезных нарушениях прав человека и военных преступлениях», — говорится в тексте.

Подписавшиеся потребовали «нарушить институциональное молчание вокруг продолжающегося гуманитарного кризиса, с которым сталкиваются 2,3 миллиона палестинцев в оккупированном и осажденном секторе Газа».

«Коллективное наказание гражданского населения Газы, которое включает в себя убийства сотрудников гуманитарных организаций, журналистов и медиков, а также разрушение всей инфраструктуры и ресурсов жизнеобеспечения, отключение воды, продуктов питания, электричества и непредоставление медицинской помощи является военным преступлением», — говорится в письме.

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