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Израиль и США обсуждают создание в секторе Газа временного правительства после вытеснения оттуда ХАМАСа

15:24 • 21.10.2023

Официальные лица Израиля и США обсуждают вытеснение из сектора Газа ХАМАСа и создание в регионе временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских государств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения в американском правительстве. 

По словам собеседников агентства, обсуждение все еще находится на ранней стадии и зависит в том числе от результатов израильской наземной операции в секторе Газа. Чтобы реализовать план, США и Израилю потребуется поддержка ближайших арабских стран, которой те могут и не оказать, пишет Bloomberg. 

Ранее президент Джо Байден выступил с 15-минутным телеобращением к нации, в ходе которого выразил поддержку Израилю и сравнил ХАМАС с режимом Путина. Также он выразил сочувствие простым палестинцам. 

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