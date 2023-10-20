Байден выступил в поддержку Израиля и Украины и сравнил ХАМАС с Путиным

Президент США Джо Байден выступил с 15-минутным телеобращением к нации, в ходе которого выступил в поддержку Израиля и Украины, а также сравнил ХАМАС с Путиным. Запись выступления опубликована, в частности, в официальном аккаунте американского президента в соцсети X.

В своей речи Байден те только поддержал Израиль в его борьбе против боевиков ХАМАСа, напавших на страну 7 октября, но и выразил сочувствие простым палестинцам.

«Как и у других, мое сердце разбито из-за трагических смертей палестинцев, включая взрыв в больнице в Газе, который не был совершен израильтянами. Мы не можем игнорировать палестинцев, которые просто хотят жить в мире», — сказал он.

Байден заявил, что ХАМАС не представляет интересов мирных палестинцев и использует их в качестве «живого щита».

«ХАМАС и Путин представляют собой разного рода угрозы, но их объединяет то, что они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию […] Мы не можем допустить и не допустим, чтобы такие террористы, как ХАМАС и такие тираны, как Путин, победили», — добавил американский президент.

Он подчеркнул, что военная поддержка Украины и Израиля «жизненно необходима для национальной безопасности Америки», и сообщил, что будет просить у Конгресса выделить на это 100 миллиардов долларов.

«История научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос, смерть и разрушения», — сказал Байден.

«Если мы не остановим стремление Путина к власти и контролю Украины, он не ограничится только Украиной. <...> Если мы уйдем и позволим Путину уничтожить независимость Украины, потенциальные агрессоры во всем мире смогут попытаться сделать то же самое. Риск конфликтов и хаоса может распространиться на другие части мира — на Индо-Тихоокеанскую область, на Ближний Восток, особенно на Ближний Восток», — добавил он.

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