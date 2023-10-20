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В Израиле в ходе войны погибли 20 россиян. Еще семеро пропали без вести

17:51 • 20.10.2023

Количество погибших граждан России в результате палестино-израильского конфликта выросло до 20, еще семь человек числятся пропавшими без вести. Об этом «Известиям» сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.  

По его словам, еще по меньшей мере два россиянина находятся в заложниках у ХАМАСа. «Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны», — сказал Викторов. Посол добавил, что за последние две недели дипмиссия получила более 6000 обращений по разным вопросам. 300 человек обратились с просьбой включить их в списки на эвакуацию из Израиля.

Ранее пресс-секретарь российского посольства в Израиле Марина Рязанова говорила, что в плену ХАМАСа находятся два россиянина, у которых также есть израильские паспорта. Всего, по последним данным израильской армии, ХАМАС удерживает 203 заложника, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Сегодня в Тель-Авиве прошла акция, посвященная заложникам. В городе установили стол, который накрыли на 203 человека.

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