Минторговли Казахстана опровергло слова своего замглавы о запрете экспорта в Россию санкционных товаров

Министерство торговли Казахстана опубликовало заявление, в котором опровергает слова замглавы ведомства Кайрата Торебаева. Накануне он заявил, что Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров двойного назначения в связи с введенными Западом санкциями.

«Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких- либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства торговли Казахстана.

«При этом отмечаем, что торговля товарами так называемого “двойного назначения”, которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами РК. <...> Система экспортного контроля является особой сферой торговой политики, которая подразумевает получение разрешительных документов необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС», — отмечается в нем.

В ведомстве также напомнили, что контроль экспорта товаров двойного назначения осуществляется в соответствии с международными режимами экспортного контроля уже более 20 лет.

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