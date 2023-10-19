Казахстан из-за санкций запретил экспорт в Россию более сотни видов товаров

Казахстан после начала полномасштабного российского вторжения в Украину запретил экспорт в Россию более сотни наименований товаров. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев, пишет Tengrinews.

Речь идет о дронах, чипах, электронике и других товарах военного назначения, которые из-за санкций запрещено поставлять в Россию. «Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне — на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров — их экспорт мы полностью запретили», — передает слова Торебаева агентство «КазТАГ».

Он также добавил, что эти товары не производятся в Казахстане. До войны в Украине они реэкспортировались через страну. «Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт – нет. Они [производятся] не только на Западе, но в и других странах», — пояснил Торебаев.

В конце апреля 2023 года власти США заявили, что растет риск применения вторичных санкций против Казахстана, местных компаний и банков из-за попыток Москвы обойти западные ограничения. «Нам нужно самым серьезным образом относиться к тому факту, что Россия очень усердно пытается уклониться и от санкций, и от мер экспортного контроля, и они достаточно преуспели в этих усилиях», — сказала на пресс-конференции в Астане помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

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