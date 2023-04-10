После доноса на солистку Диану Арбенину концерты «Ночных снайперов» отменяют по всей стране

Вслед за выступлениями в Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани и Ростове-на-Дону концерт «Ночных снайперов» отменен в Тольятти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное министерство спорта.

6 апреля стало известно, что глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, ранее неоднократно писавший доносы на независимые медиа, пожаловался в Генпрокуратуру на лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину.

В своем обращении к силовикам Бородин просит проверить певицу по статье о «дискредитации» российской армии. Как написал Бородин, Арбенина «неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины».

В частности, по словам Бородина, еще в 2014 году после аннексии Крыма, Арбенина, выступая с концертом в Киеве, попросила прощения за своих российских коллег и выразила единство с украинским народом. А в апреле 2022 года на концерте в Челябинске она исполнила песню с критикой войны в Украине, говорится в доносе.

Его автор также подчеркивает, что Арбенина «продолжает вести гастрольную деятельность, и неизвестно, куда идут деньги от концертов».

На сайте группы «Ночные снайперы» анонсирован концертный тур, стартующий 10 апреля и состоящий из 18 выступлений, последним из которых должен стать юбилейный концерт в Москве 8 июля. Как следует из афиши, не состоятся как минимум четыре из запланированных выступлений.

Источники: ТАСС, «Ночные снайперы»

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