В секторе Газа находятся около тысячи россиян

В секторе Газа находятся около тысячи граждан России и членов их семей. Об этом на срочном заседании Совета безопасности ООН заявил российский постпред Василий Небензя.

В своей речи Небензя назвал их «фактическими заложниками военной блокады» сектора Газа, но не привел подробностей.

Накануне о тысяче россиян, которые находятся в Газе, сообщил российский МИД. В заявлении ведомства также, как и в речи Небензи, не уточнялось предпринимают ли российские власти какие-то шаги для их эвакуации.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль 14 октября сказал, что может помочь с вывозом российских граждан из сектора Газа. Он отметил, что выехать из анклава можно либо через Израиль, либо через Египет. При этом он не назвал сроки возможной эвакуации.

Ранее сообщалось, что в результате атаки боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль погибли 16 россиян. Еще восемь человек числились пропавшими без вести, а один гражданин России, как утверждалось, находится в плену ХАМАСа в секторе Газа.

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