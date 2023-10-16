Центробанк показал новые купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей

16 октября в обращение вводятся новые купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей. Об этом сообщили в российском Центробанке, показав дизайн новых банкнот.

На новой тысячерублевой купюре на одной стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на другой — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике, а также Музей археологии и этнографии в Уфе. На старой банкноте этого номинала были изображения памятника Ярославу Мудрому, часовни иконы Казанской Божьей Матери, Ярославского кремля и герба Ярославля.

Новая пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Так, на лицевой стороне банкноты будет изображение стелы «Европа-Азия», а на оборотной — памятника «Сказ об Урале» в Челябинске и стелы «66-параллель» в Салехарде. Прежняя пятитысячная купюра была посвящена Хабаровску.

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