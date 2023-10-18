«Лукашенко нам в какой-то степени подыграл». Светлана Тихановская рассказала о работе над паспортами для уехавших белорусов

«Новая газета Европа» опубликовала большое интервье с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, в котором она, в частности, рассказала о работе над новыми паспортами для белорусов, вынужденно покинувших родину.

По ее словам, работа над этим вопросом началась еще год назад, но стала гораздо более актуальной после того, как Александр Лукашенко выпустил указ, запрещающий гражданам страны получать новые документы за ее пределами.

«Изначально он задумывался как документ, [свидетельствующий о том], что человек — белорус. Замысел у нас был больше символический. Но Лукашенко в какой-то степени нам подыграл, потому что теперь встал вопрос о срочности признания такого документа, и [хорошо], что мы уже подготовились к этому», — рассказала Тихановская.

Она рассказала, что речь о признании новых паспортов другими странами пока не идет и образца документа тоже еще нет.

«Сейчас мы в процессе, и только после того, как будет готов образец, мы отправим его во все министерства всех стран. Тогда они посмотрят, как этот документ согласовывается с их внутренними законами и есть ли возможность признания такого паспорта», — пояснила она.

«Конечно, [тут нужна] политическая воля, и мы уже ведем консультации со многими странами, уведомляем их о том, что будет сделан такой шаг. Значит, они могут заблаговременно подготовиться», — подчеркнула Тихановская.

По ее словам, проект называют «амбициозным и беспрецедентным». «Некоторые опасаются, что это может стать прецедентом для граждан, которые борются против режимов в других странах. Другие, наоборот, видят именно в этом плюс нашей идеи.

Поскольку подобного никогда раньше не делалось, конечно, будут опасения, конечно, будет недопонимание, но всегда что-то делается впервые», — сказала Тихановская.

По ее словам, принципиального согласия признать новый документ власти других стран пока не дали, однако многие считают это оптимальным решением вопроса с эмигрантами из Беларуси.

«Все знают, что сотни тысяч белорусов могут остаться без документов. Чтобы не решать вопросы в индивидуальном порядке с каждым человеком, выгодно иметь систематическое решение. Но это [будет] очень смелый политический шаг с их стороны. Но категорических отказов мы не слышим», — отметила Тихановская.

Указ Лукашенко, лишивший уехавших белорусов возможности получать новые документы за пределами страны, она назвала местью за протесты 2020 года. «Тех, кто в стране, режим может бросить в тюрьму в любой момент, а до тех, кто выехал, не может никак дотянуться», — пояснила Тихановская.

«Я не думаю, что это [сделано] для вовлечения людей обратно в Беларусь, потому что на самом деле режим хочет избавиться от всех, кто выехал за рубеж, спасаясь от репрессий. Решили просто еще трудностей добавить», — добавила она.

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