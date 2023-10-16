В правительстве предложили лишать статуса выехавших за рубеж российских адвокатов

Комиссия правительства по законопроектной деятельности разработала поправки к законопроекту «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», в которых предложила лишать статуса российских адвокатов, выехавших за рубеж на срок более одного года либо проживающих там постоянно. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Федеральную палату адвокатов (ФПА).

Там уточнили, что законопроект ранее был разработан совместно Минюстом и ФПА, а в феврале 2023 года внесен в Госдуму. Среди прочего документ ужесточает «требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты», вводит единый госреестр адвокатов и регламентирует статус общеадвокатской информационной системы. В апреле Госдума приняла его в первом чтении.

Теперь правительственная комиссия предложила дополнить документ пунктом, согласно которому «статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы России». Исключения, согласно поправкам, будут составлять «выезд для лечения или обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных функций органами государственной власти или российскими организациями, и выезд по иным уважительным причинам».

По словам авторов поправок, их необходимость продиктована случаями, когда российские адвокаты выезжают из страны в иностранные юрисдикции, в том числе в «недружественные России государства», и продолжают свою деятельность, «в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры».

При этом вице-президент ФПА Олег Баулин отметил, что эти поправки в случае их принятия не будут грозить лишением статуса адвокатам, которые за рубежом защищают интересы российских граждан и компаний. Он также подчеркнул, что отъезд адвоката из России не будет означать автоматическое лишение его статуса — для этого потребуется «заключение квалификационной комиссии региональной палаты, которая оценит обстоятельства, в связи с которыми адвокат покинул Россию».

В июне адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката юриста и бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова, который с 2021 года проживает в Украине. Поводом стало интервью Новикова YouTube-каналу «Популярная политика», которое, по мнению адвокатской палаты Москвы нарушает адвокатскую этику. 9 октября против Новикова было возбуждено уголовное дело по статье о «госизмене». При этом российские силовики объявили его в розыск еще в декабре 2022 года.

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