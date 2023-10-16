В Газе не подтвердили восстановление водоснабжения

Палестинские власти сектора Газа не смогли подтвердить информацию о восстановлении Израилем водоснабжения южной части анклава. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на директора управления водного хозяйства палестинского правительства Мунтера Шублака.

«Чтобы наши водораспределительные станции могли получать и распределять воду необходимо электричество, которое в Газе отключено. Альтернатива — топливо для электрогенераторов, которого у нас тоже нет. Возможно давление в системе восстановлено, но мы этого не узнаем, пока не заработают наши водораспределительные станции», — сказал он.

Израильская армия объявила о полной блокаде сектора Газа, включающей в себя отключение водо- и электроснабжения, а также прекращение поставок продовольствия и топлива в первые дни после нападения боевиков ХАМАСа на Израиль.

15 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, ссылаясь на израильских коллег, сообщил, что Израиль восстановил водоснабжения южных районов сектора Газа. Ранее израильские власти призвали мирное палестинское население эвакуироваться с севера анклава на юг в преддверии начала наземной операции израильской армии в Газе.

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