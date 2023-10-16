Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев уехал из России в Чехию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни. […] Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим все сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная. Но пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь», — написал он.

Андрей Кураев — один из самых упоминаемых в СМИ священнослужителей. Его высказывания зачастую расходятся с официальной позицией РПЦ, также Кураев критиковал лично патриарха Кирилла. В 2012 году он выступал в поддержку группы Pussy Riot, а с 2022-го высказывается против войны в Украине. В августе прошлого года Кураева оштрафовали по статье о «дискредитации» армии за его публикацию в «Живом журнале». В своем посте богослов рассуждал о событиях в Украине и о гражданской войне в России.

В 2020 году патриарх Кирилл запретил протодиакону служить в церкви за то, что Кураев оскорбительно отозвался об умершем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине. В своем «Живом журнале» Кураев назвал его «тупым карьеристом, сделавшем карьеру в сфере вип-сервиса». После этого Епархиальный церковный суд Москвы постановил, что Андрей Кураев «подлежит извержению» из сана. Однако впоследствии ему дали время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви».

В апреле 2023 года патриарх Кирилл все же лишил Андрея Кураева сана. В указе было сказано, что протодиакон «не проявил ни на словах, ни на делах признаков покаяния» и «не прекратил свою деструктивную деятельность».

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