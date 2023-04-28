Патриарх Кирилл лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева лишили сана. Об этом говорится в указе, подписанном патриархом Кириллом. Документ опубликован на сайте Московской епархии РПЦ. В указе говорится, что за более чем два года Кураев «не проявил ни на словах, ни на делах признаков покаяния» и «не прекратил свою деструктивную деятельность».

В 2020 году патриарх Кирилл запретил протодиакону служить в церкви за то, что Кураев оскорбительно отозвался об умершем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине. В своем «Живом журнале» Кураев назвал его «тупым карьеристом, сделавшем карьеру в сфере вип-сервиса». После этого Епархиальный церковный суд Москвы постановил, что Андрей Кураев «подлежит извержению» из сана. Однако впоследствии ему дали время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». 28 апреля патриарх Кирилл принял окончательное решение о лишении его сана.

Андрей Кураев — один из самых упоминаемых священнослужителей в СМИ. Его высказывания зачастую расходятся с официальной позицией РПЦ. В 2012 году он выступал в поддержку группы Pussy Riot, а с 2022-го высказывается против войны в Украине. В августе прошлого года Кураева оштрафовали по статье о «дискредитации» армии за его публикацию в «Живом журнале». В своем посте богослов рассуждал о событиях в Украине и о Гражданской войне в России.

В разговоре с RTVI Кураев назвал решение патриарха Кирилла о лишении его сана «вполне ожидаемым». «Я думаю, что все-таки быть в одной компании с тем, каким себя сделал патриарх Кирилл за последние годы, — это небольшое удовольствие и, пожалуй, лучше быть в стороне от него. Придут другие времена, другие оценки, и тогда к этой теме можно будет снова вернуться», — сказал он.

Источники: Московская епархия РПЦ, RTVI

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