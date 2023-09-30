Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов, осужденный за распространение «фейков» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК), рассказал, что уже 22 дня подряд находится в штрафном изоляторе ИК-2 в Покрове. Его письмо опубликовали в телеграм-канале группы поддержки.

«Сегодня 22-й день, как я непрерывно нахожусь в сложных пыточных условиях штрафного изолятора. Хотя по закону в нем можно находиться не более 15-ти суток. Условия моего пребывания здесь, по-видимому, сказались и на моем здоровье и самочувствии. Однако руководство ИК-2 никак не реагирует на мое письменное заявление о принятии мер по оказанию мне медицинской помощи. Похоже и мнение местного фельдшера здесь ничего не значит», — написал Горинов.

Также он рассказал, что в его камеру каждый день приходят сотрудники администрации колонии и обстукивают стены, решетки и трубы деревянной колотушкой, из-за чего там осыпается штукатурка. Горинов написал, что он использует опавшие со стен кусочки штукатурки, чтобы писать и рисовать ими на стене, полу и металлическом столике.

«Все можно легко стереть влажной тряпкой и писать вновь, как на школьной доске. Таким способом я веду календарь, занимаюсь математикой, вспоминая выводы формул по геометрии, алгебре, небесной механике и др. Почему-то это особенно раздражает моих тюремщиков. Каждый раз они отрывают кусок туалетной бумаги и яростно зачищают все формулы, оставляя после себя грязные стены. Я пытался у них выяснить, почему они это делают, но максимум, что удалось выяснить – “не положено”», — рассказал мундеп.

О том, что Алексея Горинова отправили в ШИЗО, стало известно 8 сентября. Поводом стало то, что он якобы отказался представиться в рамках профилактического учета. В группе поддержки мундепа писали, что незадолго до водворения в штрафной изолятор, 5 сентября, к нему в камеру приходили сотрудники ФСБ и разговаривали с ним о его отношения к террористическим и экстремистским организациям.

29 сентября в телеграм-канале группы поддержки Горинова сообщили, что на него могли завести новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК). В своем письме мундеп сказал, что ему ничего об этом неизвестно.

8 июля 2022 года суд в Москве приговорил 60-летнего Горинова к семи годам колонии из-за того, что он назвал происходящее в Украине войной и заявил, что на этой войне погибают украинские дети. Он несколько раз жаловался, что в колонии ему не оказывают медицинскую помощь.

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