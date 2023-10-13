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К адвокатам Алексея Навального пришли с обысками 

09:47 • 13.10.2023

У трех адвокатов Алексея Навального проходят обыски. Силовики пришли к Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру, сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. По его словам, обыски связаны с делом об участии в «экстремистском сообществе». 

«У адвокатов, которые раньше или недавно защищали Алексея, обыски. Адвокаты не занимаются политикой, они защищают обвиняемых и обязательно должны быть в деле по закону: УПК. Они даже не вправе по общему правилу отказываться от защиты», — написал он. 

Директор ФБК Иван Жданов считает, что «это шаги по полной изоляции Навального». Соратник политика Леонид Волков назвал действия силовиков «актом устрашения». Он также напомнил, что в ближайшее время Навального должны перевести в исправительную колонию «особого режима» из-за приговора по «экстремистскому» делу. 

«Его адвокаты не смогут навестить его там или даже узнать его местонахождение, если сами окажутся под замком. Ужасно», — написал Волков. 

После обыска, по информации Жданова, силовики задержали адвоката Игоря Сергунина. 

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