В России военного впервые обвинили в мародерстве

Военного Руслана Качлавова, воевавшего в Украине, обвинили в мародерстве в особо крупном размере (пункт б части 4 статьи 356.1 УК). Об этом сообщает «Медиазона». Его отправили под домашний арест, рассказала журналистам пресс-секретарь военного суда Ростова-на-Дону Юлия Яковлева.

Издание отмечает, что это первый известный случай, когда российского военнослужащего будут судить за мародерство. Качлавову также вменяют два эпизода превышения полномочий, в том числе с применением оружия, тяжкими последствиями и из корыстных побуждений. Кроме того, его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатки. Дату начала судебного процесса над ним пока не назначили.

«Медиазона» пишет, что нашла военного, фамилия, имя и отчество которого полностью совпадают с данными обвиняемого. Качлавов в 2014 году занимал должность заместителя командира батальона в войсковой части 3724 — в отдельной бригаде оперативного назначения Владикавказа, которая сейчас относится к Росгвардии. А в 2017-2018 годах он стал уже руководителем части. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 подполковник Руслан Качлавов, вероятно, получил медаль Жукова.

В конце сентября 2022 года Владимир Путин подписал закон о лишении свободы сроком до 15 лет за мародерство.

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