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За добровольную сдачу в плен, дезертирство и мародерство теперь грозят уголовные сроки. Путин подписал соответствующие законы 

16:05 • 24.09.2022

Ранее Совет Федерации одобрил закон о лишении свободы сроком до 10 лет за добровольную сдачу в плен и неявку на службу по призыву. Последний пункт касается призывников и контрактников, которые без уважительных причин больше месяца не появлялись на службе. Он не распространяется на тех, кому сейчас приходят повестки.

Также теперь до 15 лет грозит за мародерство. В уголовном кодексе появились такие понятия, как «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Во вторник Госдума единогласно одобрила эти поправки сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно новым законам, за самовольное оставление части во время мобилизации и военного положения на срок от 2 до 10 суток грозит до 5 лет лишения свободы, на срок от 10 дней до месяца —  7 лет, а если больше месяца, то от 5 до 10 лет тюрьмы.

Отказ от участия в военных или боевых действиях, а также «неисполнение подчиненным приказа начальника», карается тюремным сроком от от 2 до 3 лет.

При этом в статье Уголовного кодекса об отягчающих обстоятельствах появился пункт о совершенном преступлении «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Источник: Kremlin.ru

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