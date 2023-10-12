Поддержать
Новости

В Нидерландах проверяют такси Yandex из-за подозрений в передаче данных о поездках российским спецслужбам 

12:17 • 12.10.2023

В Нидерландах проверяют приложение по заказу такси Yango, которое принадлежит компании Yandex, из-за подозрений, что с его помощью российские спецслужбы собирают данные о европейских пользователях. Об этом пишет Bloomberg. 

«Мы можем подтвердить, что начали расследование в отношении Yango», — сказал агентству представитель Управления по защите персональных данных Нидерландов, отказавшись при этом сообщить детали.

С 1 сентября в России вступил в силу закон, согласно которому агрегаторы такси должны предоставить доступ ФСБ к информации пользователей сервисов. В начале августа «Медуза» сообщила, что данные клиентов, которые пользуются приложением такси Yandex, в том числе за границей, хранятся только в российских дата-центрах. Издание отмечало, что с 1 сентября доступ к ним может получить ФСБ. 

Власти Финляндии тогда выпустили экстренный приказ, запрещающий Yango передавать данные в Россию. Такое же решение приняли власти Норвегии. 

В пресс-службе Yandex отрицали эту информацию. Там заявили, что данные о поездках на такси могут получить правоохранительные органы только той страны, где они были совершены.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»