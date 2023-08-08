ФСБ не получит данные о поездках на такси клиентов «Яндекса» за пределами России, утверждают в пресс-службе компании, отвечая на запрос «Медузы». Ранее издание выяснило, что данные сервиса такси «Яндекса», который работает не только в России, хранятся исключительно в российских дата-центрах.

В компании утверждают, что информацию о поездках на такси могут получить правоохранительные органы только той страны, где они были совершены. Представитель «Яндекса» добавил, что «эта логика не изменится» после 1 сентября.

«Большинство современных высоконагруженных интернет-сервисов устроены таким образом, что множество копий данных в зашифрованном виде хранятся в разных дата-центрах», — заявили в «Яндексе». «Крупнейшие интернет-сервисы не осуществляют физическое разделение хранения данных по странам, где функционирует сервис. При этом запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку — по процедурам, прописанным в локальных законах», — сказали в компании.

Ранее «Медуза» сообщила, что данные клиентов, которые пользуются сервисом «Яндекс Go» в том числе за границей, хранятся только в российских дата-центрах, и что с 1 сентября доступ к этой информации может получить ФСБ. Такси от «Яндекса» работает более чем в 20 странах, включая Финляндию, Норвегию, Беларусь и Израиль.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.