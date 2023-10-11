В МВД заявили о нехватке ста тысяч сотрудников

Министерство внутренних дел России испытывает нехватку сотрудников в размере ста тысяч человек. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», на заседании комитета Госдумы при рассмотрении бюджета на 2024 год сообщила начальник финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш.

«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч — это 100 тысяч некомплект. И это в основном строевые подразделения»,— сказала она.

Кальбфляйш подчеркнула, что «вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро и актуально». При этом она отметила, что в бюджете на 2024 год не предусмотрена плановая индексация зарплаты полицейских на законодательном уровне, что не позволяет «удовлетворить все финансовые потребности» ведомства.

В свою очередь, руководитель договорно-правового департамента Росгвардии Олег Ветров сообщил, что его ведомстве тоже есть большие проблемы с финансированием, в первую очередь это касается денег на подразделения в присоединенных регионах.

Комментируя доклад представителей силовых ведомств, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал Минфин предусмотреть в проекте бюджета на 2024 год средства для МВД. «По зарплате вопрос поднимался, по МВД ситуация близка к критической, просто не хлебом же единым... Как-то реагируйте тоже на ситуацию», — попросил он.

В августе министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о «критическом» некомплекте личного состава в ведомстве. Тогда, по его словам, за один месяц из органов внутренних дел уволились пять тысяч человек.

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