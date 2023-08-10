В июле в России уволились пять тысяч полицейских 

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в июле уволились пять тысяч полицейских. Об этом пишет «Интерфакс».

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация», — сказал он.

При этом Колокольцев отметил, что силовики «обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски». «Понимаю, что в условиях некомплекта на сотрудников ложится колоссальная нагрузка. Но это тот случай, когда сработали по принципу "Воевать надо не числом, а умением”», — подчеркнул он.

В то же время представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Колокольцев в качестве приоритетной задачи обозначил работу в области противодействия IT-преступности.

«Необходимо активнее взаимодействовать с интернет-провайдерами, банками и другими кредитными организациями для защиты имущественных прав граждан. Повышать финансовую грамотность населения, особенно такой уязвимой категории, как пожилые люди», — сказал Колокольцев.

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