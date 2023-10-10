В новых учебниках истории после критики властей Чечни перепишут раздел о депортации народов СССР 

В новых учебниках истории перепишут раздел о депортации народов СССР после критики чеченских властей. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на одного из авторов учебника, ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

«Там не глава, там один абзац, и там будут правки. Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы», — сказал Торкунов.

В конце сентября спикер парламента Чечни Магомед Даудов сказал, что из чеченских школ изъяли весь тираж нового учебника по истории для 10-11 классов. По его словам, местным жителям и властям не понравилась глава о депортации чеченцев во время Второй мировой войны.

Речь идет о главе под названием «Пособники оккупантов». В тексте отмечалось, что в 1943-1944 годах «на основании фактов сотрудничества с оккупантами» советские власти приняли решение подвергнуть коллективному наказанию и переселить в другие регионы карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар.

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