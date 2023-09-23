Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что из школ в Чечне изъяли весь тираж нового учебника истории для 10-11 классов, так как местным жителям и властям не понравилась глава о депортации чеченцев во время Второй мировой войны. На его пост обратило внимание издание «7х7». Вскоре Даудов удалил абзац об изъятии учебников, однако у «Медузы» сохранился скриншот изначальной версии сообщения.

Фото: Медуза

По словам Даудова, разобраться с учебником истории, который «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов», ему поручил глава республики Рамзан Кадыров. Даудов «довел эту тему» до начальника управления администрации президента Андрея Ярина, а также советника президента Владимира Мединского и министра просвещения Сергея Кравцова, которые работали над пособием.

По словам спикера парламента Чечни, Мединский сказал, что эта глава была взята без изменений из предыдущей версии учебника, и заявил о готовности переписать ее. «Столь же решительной в этом вопросе была позиция министра просвещения Сергея Кравцова», — написал Даудов. При этом, как выяснило «Агентство», редактором предыдущего учебника, из которого была взята спорная глава, был как раз Владимир Мединский.

В новом учебнике депортация чеченцев и других народов упоминается в 31 параграфе нового учебника, в главе под названием «Пособники оккупантов». В тексте говорится, что в 1943-1944 годах госкомитет обороны СССР решил ликвидировать государственные образования карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар внутри страны «на основании фактов их сотрудничества с оккупантами» и подвергнуть их коллективному наказанию — «насильственному переселению (депортации) в восточные регионы страны». В учебнике говорится, что «помимо бандитов и пособников врага пострадало множество безвинных людей».

Даудов отчитался о создании рабочей группы, в которую вошли главы регионов, народы которых были репрессированы. «С ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», — говорится в сообщении. Спикер парламента Чечни заявил, что «данный вопрос решен и справедливость восстановлена».

Кравцов и Мединский презентовали новый учебник по истории для старшеклассников в августе. В пособии Украина называется «ультранационалистическим» государством, где «все русское объявлено враждебным». Также там говорится, что решение начать войну 24 февраля 2022 года поддержало «абсолютное большинство» россиян. Эти главы не вызвали вопросов у глав регионов.

Обновлено в 17:50. Добавлена информация о содержании главы, которую потребовали переписать в Чечне, также информация о том, что редактором предыдущей версии учебника также был Мединский.

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