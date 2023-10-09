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Семья мобилизованного из Тверской области согласилась похоронить тело другого человека, которое им прислали вместо погибшего родственника

21:08 • 09.10.2023

Семья мобилизованного Михаила Смирнова, погибшего в Украине, согласилась похоронить тело другого человека, которого им прислали вместо их родственника. Похороны состоялись 9 октября, говорится на странице администрации Ржевского муниципального округа во «Вконтакте».

Изначально похороны должны были состояться во Ржеве 2 октября. Однако, когда родственники погибшего вскрыли гроб, они обнаружили в нем труп неизвестного им мужчины: на вид он был значительно моложе их погибшего родственника. После этого в Тверскую область приехала военная прокуратура и взяла образцы ДНК, пишет издание «Важные истории». Однако результатов решили не дожидаться, рассказал журналистам знакомый мобилизованного Николай. 

«Сказали, что экспертиза будет готова в течение трех месяцев, и администрация настояла на том, что его нужно похоронить, просто чтобы он в морге там не лежал. Не в родительской могиле, но все равно как Михаила Смирнова. Потому что деньги выделены, а родственникам — ну чего им… Седьмая вода на киселе, они и с живым-то Мишей не общались, им по барабану. Им надо поскорее в родство вступить: у Миши же и дом, и квартира двухкомнатная во Ржеве осталась», — сказал он. 

Издание отмечает, что у мобилизованного Михаила Смирнова есть только дальние родственники, связаться с которыми не удалось. До начала мобилизации 42-летний Смирнов работал строителем во Ржеве. Когда ему пришла повестка, знакомые начали отговаривать его идти в военкомат, но он опасался, что за неявку у него «отнимут имущество».  

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