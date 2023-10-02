В Тверской области родственники погибшего мобилизованного получили не его тело

В Тверской области родственникам мобилизованного, погибшего на войне в Украине, отдали не его тело. Об этом пишет местное издание «Закрой за мной Тверь».

Похороны погибшего в Украине Михаила Смирнова должны были пройти в Ржеве 2 октября. Соответствующее объявление на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала 29 сентября администрация Ржевского муниципального округа. 1 октября там же появилось новое сообщение. «Сегодня Министерством обороны РФ траурные мероприятия приостановлены. Прощание с Михаилом Михайловичем Смирновым пройдет в другое время, о чем сообщим дополнительно», — говорится в нем.

Как пишет «Закрой за мной Тверь», причиной переноса похорон стала ошибка Минобороны, которое прислало родственникам погибшего не его тело. До данным издания, родные Смирнова вскрыли присланный им военным ведомством закрытый гроб и обнаружили в нем труп неизвестного мужчины на вид значительно моложе их погибшего родственника.

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