В России в разы выросло число политзаключенных 

После аннексии Крыма в 2014 году количество политических заключенных в России выросло в 15 раз — с 40 до 600 человек. Преследование граждан усилилось и после полномасштабного российского вторжения в Украину, рассказал в интервью «Холоду» сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Сергей Давидис.

Так, по его словам, на 5 октября в России насчитывалось по меньшей мере 604 политических заключенных. Из них 419 преследуют по религиозным мотивам, а еще 185 — по политическим.

Давидис рассказал, что у «Мемориала» нет полного списка преследуемых в России людей, например, из-за закрытых судебных процессов почти никогда нет данных об обвиняемых в госизмене.

«Содержание этих уголовных дел, а зачастую даже и фамилии заключенных, засекречены. Из-за этого “мемориальцы” не имеют возможности изучить каждый кейс и включать всех “госизменников” в списки политзаключенных. Бывают исключения, как, например, дело журналиста Ивана Сафронова — в нем адвокаты, несмотря на запреты, придали информацию о деле огласке. Благодаря этому сотрудники «Мемориала» смогли включить Сафронова в список», — отметил он.

Всех политзаключенных, по словам Давидиса, можно разделить на несколько групп:

преследуемые за религию

репрессированные по новой уголовной статье о распространении «фейков» про российскую армию

обвиняемые в терроризме

«Само понятие “терроризм” трактуется в современной России с каждым годом все шире и шире. Сейчас практически любое критическое высказывание, которое хоть как-то можно привязать к одобрению насилия, может считаться оправданием терроризма. Например, надпись в соцсетях “Смерть Путлеру” или “Молодцы, украинцы, попали по Крымскому мосту”», — сказал Давидис.

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