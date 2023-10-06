При обстреле центра Харькова погиб ребенок 

Российские войска нанесли удар по центру Харькова. Погиб ребенок, еще по меньшей мере 16 человек пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

«Под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. По предварительным данным, пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок», — написал он.

По его информации было как минимум два удара. В городе также повреждены здания и автомобили. В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов написал, что удары пришлись «исключительно по гражданской инфраструктуре», один из них — по жилому дому.

6 октября в Харьковской области объявлен первым днем трехдневного траура по погибшим в селе Гроза, где накануне ракета попала в кафе-магазин. В результате 51 человек погиб. Всего в этом селе жили 330 человек.

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