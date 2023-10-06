Поддержать
Новости

При обстреле центра Харькова погиб ребенок 

09:11 • 06.10.2023

Российские войска нанесли удар по центру Харькова. Погиб ребенок, еще по меньшей мере 16 человек пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. 

«Под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. По предварительным данным, пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок», — написал он. 

По его информации было как минимум два удара. В городе также повреждены здания и автомобили. В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов написал, что удары пришлись «исключительно по гражданской инфраструктуре», один из них — по жилому дому.

6 октября в Харьковской области объявлен первым днем трехдневного траура по погибшим в селе Гроза, где накануне ракета попала в кафе-магазин. В результате 51 человек погиб. Всего в этом селе жили 330 человек. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Опрос
Помогите «Холоду» стать лучше. Пройдите опрос на 7-10 минут.
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»